Фаріон подала апеляцію проти Львівської політехніки — що вирішив суд
Галицький районний суд Львова відмовив скандальній колишній депутатці Ірині Фаріон поновитися на посаді професора "Львівської політехніки". Апеляцію колишня політикиня програла.
Про це йдеться у вердикті судового органу, пишуть "Українські новини".
Фаріон програла суд Львівській політехніці
"Звільнення позивача з посади за вчинення аморального проступку є правомірним, її трудові права адміністрацією університету порушені не були, наказ про звільнення відповідає нормам чинного законодавства, тому позовні вимоги є необґрунтованими та задоволенню не підлягають", — йдеться у рішенні суду.
Сама Фаріон вимагала негайного поновлення на посаді та цілої низки виплат:
- компенсації за моральну шкоду;
- загальну суму її зарплатні за період відсутності;
- суму затрачених судових витрат, які сплатила екснардепка.
Скандал з Іриною Фаріон — що відомо
Нагадаємо, що торік у листопада Ірина Фаріон скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою.
Такі слова екснардепки обурили українське суспільство, зокрема студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити її за висловлювання щодо українських військових. Фаріон назвала дітей "необільшовиками".
Вже 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Тому мовознавиця подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Вона вимагала визнати його незаконним та скасувати.
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