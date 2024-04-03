Фаріон подала апеляцію проти Львівської політехніки — що вирішив суд

Ірина Фаріон. Фото: Золочів.НЕТ

Галицький районний суд Львова відмовив скандальній колишній депутатці Ірині Фаріон поновитися на посаді професора "Львівської політехніки". Апеляцію колишня політикиня програла.

Про це йдеться у вердикті судового органу, пишуть "Українські новини".

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"Звільнення позивача з посади за вчинення аморального проступку є правомірним, її трудові права адміністрацією університету порушені не були, наказ про звільнення відповідає нормам чинного законодавства, тому позовні вимоги є необґрунтованими та задоволенню не підлягають", — йдеться у рішенні суду.

Вердикт суду. Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Сама Фаріон вимагала негайного поновлення на посаді та цілої низки виплат:

компенсації за моральну шкоду;

загальну суму її зарплатні за період відсутності;

суму затрачених судових витрат, які сплатила екснардепка.

Скандал з Іриною Фаріон — що відомо

Нагадаємо, що торік у листопада Ірина Фаріон скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою.

Такі слова екснардепки обурили українське суспільство, зокрема студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити її за висловлювання щодо українських військових. Фаріон назвала дітей "необільшовиками".

Вже 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Тому мовознавиця подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Вона вимагала визнати його незаконним та скасувати.