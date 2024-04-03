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Фарион подала апелляцию против Львовской политехники — что решил суд

3 апреля 2024 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Фарион подала апелляцию против Львовской политехники — что решил суд
Ирина Фарион. Фото: Золочів.НЕТ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Галицкий районный суд Львова отказал бывшему депутату Ирине Фарион восстановиться в должности профессора "Львовской политехники". Апелляцию бывший политик проиграла.

Об этом говорится в вердикте судебного органа, пишут "Українські новини".

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"Увольнение истца с должности за совершение аморального проступка правомерно, ее трудовые права администрацией университета нарушены не были, приказ об увольнении соответствует нормам действующего законодательства, поэтому исковые требования необоснованны и удовлетворению не подлежат", — говорится в решении суда.

Фарион подала апелляцию против Львовской политехники - что решил суд
Вердикт суда. Источник: Единый госреестр судебных решений

Сама Фарион требовала немедленного восстановления в должности и целого ряда выплат:

  • компенсации за моральный вред;
  • общую сумму ее зарплаты за период отсутствия;
  • сумму затраченных судебных расходов, уплаченных экс-нардепом.

Скандал с Ириной Фарион — что известно

Напомним, что в ноябре прошлого года Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, разговаривающих на русском языке.

Такие слова экс-нардепа возмутили украинское общество, в частности, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных. Фарион назвала детей "необольшевиками".

Уже 15 ноября Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о ее увольнении из Львовской политехники. Она требовала признать его незаконным и отменить.

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Львов
Украина
Ирина Фарион

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