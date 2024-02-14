На Львівщині судили чоловіка, який категорично відмовився брати повістку

Вручення повістки на вулиці. Фото: Патріот Донбасу

На Львівщині до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився брати повістку та уникнув мобілізації. Як відомо, повістку йому вручили в червні 2023 року, адже чоловіка було визнано придатним до служби.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

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Але під час вручення повістки військовозобов'язаний категорично відмовився її отримати, тому на нього було складено акт.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. За його словами, він відмовився від військового призову, адже "злякався, бо в армії не служив, так як мав кілька операцій".

Врешті-решт суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до іспитового терміну.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як можуть покарати ухилянта, якщо він викине повістку.

Також ми писали, що у Львівській області прямо під час сесії депутатам сільської ради вручили повістки.