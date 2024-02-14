Во Львовской области судили мужчину, который категорически отказался брать повестку
Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался брать повестку и избежал мобилизации. Как известно, повестку ему вручили в июне 2023 года, ведь мужчина был признан годным к службе.
Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.
Почему мужчина отказался от повестки
Но при вручении повестки военнообязанный категорически отказался ее получить, поэтому на него был составлен акт.
Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, он отказался от военного призыва, ведь "испугался, потому что в армии не служил, так как имел несколько операций".
В конце концов, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к испытательному сроку.
Напомним, ранее мы рассказали, как могут наказать уклониста, если он выбросит повестку.
Также мы писали, что во Львовской области прямо во время сессии депутатам сельского совета вручили повестки.
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