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Во Львовской области судили мужчину, который категорически отказался брать повестку

14 февраля 2024 13:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области судили мужчину, который категорически отказался брать повестку
Вручение повестки на улице. Фото: Патриот Донбасса
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался брать повестку и избежал мобилизации. Как известно, повестку ему вручили в июне 2023 года, ведь мужчина был признан годным к службе.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

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Но при вручении повестки военнообязанный категорически отказался ее получить, поэтому на него был составлен акт.

избегание мобилизации на Львовщине
Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, он отказался от военного призыва, ведь "испугался, потому что в армии не служил, так как имел несколько операций".

В конце концов, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к испытательному сроку.

Напомним, ранее мы рассказали, как могут наказать уклониста, если он выбросит повестку.

Также мы писали, что во Львовской области прямо во время сессии депутатам сельского совета вручили повестки.

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Львов
Львовская область
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