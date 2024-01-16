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На Львівщині судили чоловіка, який продавав радянський прапор — який вирок отримав

16 січня 2024 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині судили чоловіка, який продавав радянський прапор — який вирок отримав
Радянський прапор, який продавав чоловік. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині винесли вирок чоловіку, який продавав радянську символіку через інтернет. За це суд призначив фігуранту довічне ув'язнення, втім звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк.

Про це повідомляє Zaxid.Net

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Що відомо про чоловіка, який продавав радянську символіку

Зазначається, що інцидент зафіксували ще у 2021 році. Фігурант через платформу оголошень OLX продавав радянський прапор, на якому був зображений портрет Леніна, поєднання серпа, молота та п’ятикутної зірки, а також гасло та 15 гербів республік СРСР. 

Своєю чергою покупець, який побачив товар на платформі, зателефонував продавцю, призначив особисту зустріч та придбав прапор за 900 гривень. Після цього перший заявив на фігуранта у поліцію. 

Вирок суду 

Зазначається, що у суді обвинувачений не визнав свою провину й стверджував, що не знав, що продавати комуністичну символіку заборонено. 

Втім, суд визнав чоловіка винним та призначив фігуранту довічне ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. 

Додамо, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.

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Львівська область
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Колаборант
Кримінал
російська символіка

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