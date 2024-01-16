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На Львовщине судили мужчину, продававшего советское знамя — какой приговор получил

16 января 2024 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщине судили мужчину, продававшего советское знамя — какой приговор получил
Советский флаг, который продавал мужчина. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Львовщине вынесли приговор мужчине, продававшему советскую символику через интернет. За это суд назначил фигуранту пожизненное заключение, впрочем, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.

Об этом сообщает Zaxid.Net.

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Отмечается, что инцидент был зафиксирован еще в 2021 году. Фигурант через платформу объявлений OLX продавал советское знамя, на котором был изображен портрет Ленина, сочетание серпа, молота и пятиконечной звезды, а также лозунг и 15 гербов республик СССР.

В свою очередь покупатель, увидевший товар на платформе, позвонил продавцу, назначил личную встречу и приобрел флаг за 900 гривен. После этого первый заявил на фигуранта в полицию.

Приговор суда

В суде обвиняемый не признал свою вину и утверждал, что не знал, что продавать коммунистическую символику запрещено.

Впрочем, суд признал мужчину виновным и назначил фигуранту пожизненное заключение, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.

Напомним, во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

Добавим, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за предательство они будут отвечать перед украинским законом.

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Львовская область
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Криминал
российская символика

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