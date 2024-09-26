На Львівщині при спробі перетину кордону затримали чоловіка — рішення суду

Польські прикордонники на патрулювання. Фото ілюстративне: Associated Press

У Львівській області чоловік намагався потрапити до Польщі та ліз просто через паркан. За це порушник за рішенням суду має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з судовими матеріалами, ввечері 11 серпня в районі села Липовець у Яворівському районі Львівської області чоловік разом із кількома знайомими намагався нелегально перетнути кордон України з Польщею.

Для цього мандрівники здійснили спробу подолати загороджувальний паркан на відстані 600 метрів від лінії державного кордону. Прикордонний наряд затримав порушників.

Рішення суду

В судове засідання порушник кордону не з`явився, проте подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі. Свою вину у вчиненні правопорушення визнав та просив суворо не карати.

Розглянувши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у спробі незаконного перетину державного кордону України, групою осіб, будь-яким способом поза пунктами пропуску через Державний кордон України. Суд призначив обвинуваченому штраф 8500 гривень. Також порушник має сплатити 536 грн судового збору.

Якщо штраф не сплатити протягом 15 днів, то суму можуть подвоїти. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Постанова суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Волинській області чоловік намагався перетнути кордон за підробленими документами в пункті пропуску "Устилуг". Після того, як йому відмовили, намагався підкупити прикордонників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз змінює правила перетину кордону з 10 листопада. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.