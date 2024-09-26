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На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе

26 сентября 2024 12:44
Галина Шподарева - редактор
Во Львовской области при попытке пересечения границы задержали мужчину — решение суда
Польские пограничники на патрулирование. Фото иллюстративное: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Во Львовской области мужчина пытался попасть в Польшу и лез прямо через забор. За это нарушитель по решению суда должен уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 11 августа в районе села Липовец в Яворивском районе Львовской области мужчина вместе с несколькими знакомыми пытался нелегально пересечь границу Украины с Польшей. 

Для этого путешественники предприняли попытку преодолеть заградительный забор на расстоянии 600 метров от линии государственной границы. Пограничный наряд задержал нарушителей.

Решение суда

На судебное заседание нарушитель границы не явился, однако подал заявление, в котором просил рассматривать дело без его участия. Свою вину в совершении правонарушения признал и просил строго не наказывать.

Рассмотрев материалы дела, судья признал мужчину виновным в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, группой лиц, любым способом вне пунктов пропуска через Государственную границу Украины. Суд назначил обвиняемому штраф в 8500 гривен. Также нарушитель должен уплатить 536 гривен судебного сбора.

Если штраф не заплатить в течение 15 дней, то сумму могут удвоить. Идет срок на апелляционное обжалование решения.

На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе - фото 1
Постановление суда. Фото: скриншот

Напомним, в Волынской области мужчина пытался пересечь границу по поддельным документам в пункте пропуска "Устилуг". После того как ему отказали, пытался подкупить пограничников.

Также Новости.LIVE сообщали, что Европейский Союз изменяет правила пересечения границы с 10 ноября . Они будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

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