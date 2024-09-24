У Львові судили чоловіка, який продав авто, яке перебувало у заставі

Засідання суду. Ілюстративне фото: Зарічанський районий суд м. Суми

Франківський районний суд Львова виніс рішення щодо чоловіка, який продав автомобіль Volkswagen Golf, що перебував у заставі. Суд призначив йому умовний термін покарання.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Навесні 2022 року чоловік розмістив оголошення про продаж свого автомобіля Volkswagen Golf 2007 року випуску на платформі OLX. Відомо, що з грудня 2021 року на автомобіль була накладена заборона щодо відчуження, оскільки він був у заставі за договором позики.

Чоловік свідомо приховав інформацію про заставу автомобіля та уклав угоду з покупцями — подружжям із Львова, які придбали його за 4900 доларів, використовуючи письмову довіреність. Обвинувачений запевнив покупців у можливості перереєстрації авто на основі цього документа. Проте через три тижні він скасував довіреність.

У серпні 2024 року між чоловіком та потерпілими було досягнуто угоди про примирення. Обвинувачений повернув кошти за автомобіль, а також компенсував 50 тисяч гривень моральної шкоди. Своєю чергою, потерпілі зобов’язалися повернути автомобіль чоловіку.

Рішення суду

Суддя визнала чоловіка винним у шахрайстві, призначивши йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Однак суд вирішив звільнити обвинуваченого від основного покарання, встановивши іспитовий термін на один рік. На рішення суду може бути подана апеляція.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили шахрая. Уродженець села Липівка продав автомобіль, який перебував у заставі. Як покарання порушнику обрали один рік іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Києві засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки охоронця житлового комплексу "Софіївський квартал". Чоловік неодноразово попереджав громадян про приходи працівників ТЦК та СП.