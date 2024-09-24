Во Львове судили мужчину, продавшего авто, которое находилось в залоге

Продал авто, которое находилось в залоге — как суд Львова наказал мошенника
Франковский районный суд Львова вынес решение в отношении мужчины, который продал автомобиль Volkswagen Golf, который находился в залоге. Суд назначил ему условный срок наказания.
Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Весной 2022 года мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля Volkswagen Golf 2007 года выпуска на платформе OLX. Известно, что с декабря 2021 года на автомобиль был наложен запрет по отчуждению, поскольку он был в залоге по договору займа.
Мужчина сознательно скрыл информацию о залоге автомобиля и заключил соглашение с покупателями — супругами из Львова, которые приобрели его за 4900 долларов, используя письменную доверенность. Обвиняемый заверил покупателей в возможности перерегистрации авто на основе этого документа. Однако через три недели он упразднил доверенность.
В августе 2024 года между мужчиной и потерпевшими было достигнуто соглашение о примирении. Обвиняемый вернул деньги за автомобиль, а также компенсировал 50 тысяч гривен морального ущерба. В свою очередь потерпевшие обязались вернуть автомобиль мужчине.
Решение суда
Судья признала мужчину виновным в мошенничестве, назначив ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Однако суд решил освободить обвиняемого от основного наказания, установив испытательный срок на год. На решение суда может быть подана апелляция.
Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал находящийся в залоге автомобиль. В качестве наказания нарушителю избрали один год испытательного срока.
Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.
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