Во Львове судили мужчину, продавшего авто, которое находилось в залоге

Заседание суда. Иллюстративное фото: Заречанский районный суд г. Сумы

Франковский районный суд Львова вынес решение в отношении мужчины, который продал автомобиль Volkswagen Golf, который находился в залоге. Суд назначил ему условный срок наказания.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Весной 2022 года мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля Volkswagen Golf 2007 года выпуска на платформе OLX. Известно, что с декабря 2021 года на автомобиль был наложен запрет по отчуждению, поскольку он был в залоге по договору займа.

Мужчина сознательно скрыл информацию о залоге автомобиля и заключил соглашение с покупателями — супругами из Львова, которые приобрели его за 4900 долларов, используя письменную доверенность. Обвиняемый заверил покупателей в возможности перерегистрации авто на основе этого документа. Однако через три недели он упразднил доверенность.

В августе 2024 года между мужчиной и потерпевшими было достигнуто соглашение о примирении. Обвиняемый вернул деньги за автомобиль, а также компенсировал 50 тысяч гривен морального ущерба. В свою очередь потерпевшие обязались вернуть автомобиль мужчине.

Решение суда

Судья признала мужчину виновным в мошенничестве, назначив ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Однако суд решил освободить обвиняемого от основного наказания, установив испытательный срок на год. На решение суда может быть подана апелляция.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал находящийся в залоге автомобиль. В качестве наказания нарушителю избрали один год испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.