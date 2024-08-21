На Львівщині у фермера виявили цинковий ящик з боєприпасами - йому оголосили підозру

Затримання фермера. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області повідомили про підозру 48-річному фермерові. Він незаконно зберігав боєприпаси, які знайшов на узбіччі під час повернення з Донеччини.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у середу, 21 серпня.

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Незаконно зберігав боєприпаси

За даними слідства, в одному із сіл Львівського району чоловік незаконно зберігав боєприпаси та вибухові речовини на власному фермерському господарстві.

Відомо, що громадянин знайшов цинковий ящик на узбіччі автодороги, коли повертався з поїздки в Донецьку область та вирішив забрати з собою.

Вилучені боєприпаси. Фото: Львівська обласна прокуратура

Під час обшуків було виявлено й вилучено три конструктивно оформлених заряда вибухової речовини (протитанкові міни без підривача), 10 тротилових шашок та 1080 патронів до автомата Калашникова.

Наразі мешканцю Львівщини повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів та вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.