На Львовщине у фермера обнаружили цинковый ящик с боеприпасами - ему объявили подозрение

Задержание фермера. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области сообщили о подозрении 48-летнему фермеру. Он незаконно хранил боеприпасы, которые нашел на обочине во время возвращения из Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в среду, 21 августа.

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Незаконно хранил боеприпасы

По данным следствия, в одном из сел Львовского района мужчина незаконно хранил боеприпасы и взрывчатые вещества на собственном фермерском хозяйстве.

Известно, что гражданин нашел цинковый ящик на обочине автодороги, когда возвращался из поездки в Донецкую область и решил забрать с собой.

Изъятые боеприпасы. Фото: Львовская областная прокуратура

Во время обысков были обнаружены и изъяты три конструктивно оформленных заряда взрывчатого вещества (противотанковые мины без взрывателя), 10 тротиловых шашек и 1080 патронов к автомату Калашникова.

Жителю Львовщины сообщил о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения боевых припасов и взрывчатых веществ, без предусмотренного законом разрешения.