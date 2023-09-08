На Львівщині судитимуть нетверезого водія, який порушив ПДР та пропонував хабар

Патрульні зупинили авто для огляду. Фото ілюстративне: google

На Львівщині у Золочівському районі судитимуть водія, який порушив правила дорожнього руху у комендантську годину й перебував у стані алкогольного сп'яніння. Для того, щоб уникнути відповідальності, обвинувачений пропонував патрульним хабар.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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На Львівщині судитимуть водія

Відомо, що у липні 2023 року в Золочівському районі Львівщини під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль. За кермом сидів 36-річний чоловік, який порушив правила дорожнього руху та перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Для того, щоб уникнути адміністративної відповідальності, обвинувачений запропонував поліцейським хабар у розмірі 700 доларів. Однак, правоохоронці відмовились та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у Чернівцях затримано будівельного підприємця, який намагався дати хабар співробітнику Служби безпеки України. Порушнику загрожує до восьми років ув'язнення.

Додамо, що у Львівській області поліцейські затримали адвоката під час отримання хабаря. Чоловік за 1500 доларів обіцяв вплинути на суд щодо ухвалення рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп'яніння.