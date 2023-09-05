Требовал 1500 тыс долл.: на Львовщине задержали адвоката

Задержание правоохранителями адвоката. Фото: Нацполиция Львовщины

Во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Мужчина за 1500 тыс долл обещал повлиять на суд относительно принятия решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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Как установили следователи, 34-летний адвокат, житель Дрогобыча.

"34-летний адвокат требовал и получил от клиента неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США. За эти деньги злоумышленник обещал повлиять на суд о принятии решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения. Правоохранители задержали адвоката при получении им неправомерной выгоды. Денежные средства в сумме 1500 долларов США у него изъяли", — говорится в сообщении.

Изъятые деньги полицией. Фото: Нацполиция Львовщины

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Мужчине грозит наказание — лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители разоблачили 51-летнего жителя Золочевского района, который через сеть Интернет обманул жену военнослужащего. Подозреваемый сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.

Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местную архитекторку. Чиновник требовал 1 500 тыс долларов США.