Требовал 1500 тыс долл.: на Львовщине задержали адвоката
Во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Мужчина за 1500 тыс долл обещал повлиять на суд относительно принятия решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.
Адвокату грозит до восьми лет лишения свободы
Как установили следователи, 34-летний адвокат, житель Дрогобыча.
"34-летний адвокат требовал и получил от клиента неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США. За эти деньги злоумышленник обещал повлиять на суд о принятии решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения. Правоохранители задержали адвоката при получении им неправомерной выгоды. Денежные средства в сумме 1500 долларов США у него изъяли", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Мужчине грозит наказание — лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители разоблачили 51-летнего жителя Золочевского района, который через сеть Интернет обманул жену военнослужащего. Подозреваемый сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.
Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местную архитекторку. Чиновник требовал 1 500 тыс долларов США.