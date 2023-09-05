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Вимагав 1500 тис дол: на Львівщині затримали адвоката

5 вересня 2023 13:06
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Марта Байдака
Журналіст
Вимагав 1500 тис дол: на Львівщині затримали адвоката
Затримання правоохоронцями адвоката. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області поліцейські затримали адвоката  під час отримання хабара. Чоловік за 1500 тис дол обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Як встановили слідчі, 34-річний адвокат, мешканець Дрогобича.

"34-річний адвокат вимагав та одержав від клієнта неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США. За ці гроші зловмисник обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння. Правоохоронці затримали адвоката під час отримання ним неправомірної вигоди. Грошові кошти у сумі 1500 доларів США у нього вилучено", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші поліцією. Фото: Нацполіція Львівщини
Вилучені гроші поліцією. Фото: Нацполіція Львівщини 

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Чоловіку загрожує  покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області правоохоронці викрили 51-річного мешканця Золочівського району, який через мережу Інтерент ошукав дружину віськовослужбовця. Підозрюваний зараз відбуває покарання у виправній колонії.

Також ми раніше писали, що  працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис доларів США.

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