Вимагав 1500 тис дол: на Львівщині затримали адвоката
У Львівській області поліцейські затримали адвоката під час отримання хабара. Чоловік за 1500 тис дол обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.
Адвокату загрожує до восьми років позбавлення волі
Як встановили слідчі, 34-річний адвокат, мешканець Дрогобича.
"34-річний адвокат вимагав та одержав від клієнта неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США. За ці гроші зловмисник обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння. Правоохоронці затримали адвоката під час отримання ним неправомірної вигоди. Грошові кошти у сумі 1500 доларів США у нього вилучено", — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Чоловіку загрожує покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області правоохоронці викрили 51-річного мешканця Золочівського району, який через мережу Інтерент ошукав дружину віськовослужбовця. Підозрюваний зараз відбуває покарання у виправній колонії.
Також ми раніше писали, що працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис доларів США.