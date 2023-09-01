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На Львівщині затримали шахрая, який ошукав дружину військовослужбовця

1 вересня 2023 15:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали шахрая, який ошукав дружину військовослужбовця
Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області правоохоронці викрили 51-річного мешканця Золочівського району, який через мережу Інтерент ошукав дружину віськовослужбовця. Підозрюваний зараз відбуває покарання у виправній колонії.

Про це інформує пресслужба Нацполіцції Львівщини.

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За даними правоохоронців, підозрюваний виявив у мережі Інтернет інформацію про те, що дружина військовослужбовця Збройних сил України розшукує свого чоловіка, який під час перебування у зоні бойових дій тривалий час не виходив на зв’язок.

"Зловмисник зателефонував до авторки цього оголошення та пообіцяв надати їй можливість поспілкуватися з чоловіком за грошову винагороду. Жінка переказала кошти на зазначений зловмисником номер мобільного телефону, проте розмова з чоловіком так і не відбулась. Зрозумівши, що стала жертвою шахрая, потерпіла звернулася за допомогою до поліціъ", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання  — штраф від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Льовові працівники кіберполіції затримали 20-річного львів’янина, який в мережі інтернет під видом оригінальної продукції світового виробника продавав підробну техніку. Чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Також ми раніше писали, що  працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис доларів США.

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