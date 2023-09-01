Во Львовской области задержали мошенника, который обманул жену военнослужащего

Руки мужчины в наручниках. Фото: Google

Во Львовской области правоохранители разоблачили 51-летнего жителя Золочевского района, который через сеть Интернет обманул жену военнослужащего. Подозреваемый сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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По данным правоохранителей, подозреваемый обнаружил в сети Интернет информацию о том, что жена военнослужащего Вооруженных сил Украины разыскивает своего мужа, который во время пребывания в зоне боевых действий долгое время не выходил на связь.

"Злоумышленник позвонил автору этого объявления и пообещал предоставить ей возможность пообщаться с мужем за денежное вознаграждение. Женщина перевела средства на указанный злоумышленником номер мобильного телефона, однако, разговор с мужем так и не состоялся. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпелая обратилась за помощью в полицию", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове работники киберполиции задержали 20-летнего львовянина, который в сети интернет под видом оригинальной продукции мирового производителя продавал поддельную технику. Мужчине грозит штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.

Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на получении взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 тыс долларов США.