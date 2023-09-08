Во Львовской области будут судить нетрезвого водителя, который нарушил ПДД и предлагал взятку

Патрульные остановили авто для осмотра. Фото иллюстративное: google

Во Львовской области в Золочевском районе будут судить водителя, который нарушил правила дорожного движения в комендантский час и находился в состоянии алкогольного опьянения. Для того чтобы избежать ответственности, обвиняемый предлагал патрульным взятку.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Известно, что в июле 2023 в Золочевском районе Львовщины во время комендантского часа патрульные остановили автомобиль. За рулем сидел 36-летний мужчина, который нарушил правила дорожного движения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для того чтобы избежать административной ответственности, обвиняемый предложил полицейским взятку в размере 700 долларов. Однако правоохранители отказались и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, в Черновцах задержан строительный предприниматель, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Нарушителю грозит до восьми лет заключения.

Добавим, что во Львовской области полицейские задержали адвоката при получении взятки. Человек за 1500 долларов обещал повлиять на суд о принятии решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.