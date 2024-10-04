ДТП на Львівщині 3 жовтня — зіткнулись три автомобілі

На Львівщині трапилася моторошна потрійна ДТП — є загиблий
У Львівській області ввечері 3 жовтня трапилася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на трасі Київ — Чоп, один чоловік загинув.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області у п'ятницю, 4 жовтня.
ДТП на Львівщині 3 жовтня
Рятувальники розповіли, що 17:18 3 жовтня на трасі Київ — Чоп в селі Козьова Стрийського району зіткнулись три автомобілі. Серед них: два Renault Logan та вантажний автомобіль Mercedes-Benz.
"Пожежно-рятувальним відділенням 24-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сколе проводились роботи з деблокування тіла загиблого водія з автомобіля Renault Logan та відключенню акумуляторної батареї", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, 3 жовтня на кордоні між Львівською та Закарпатською областями вантажівка зіткнулася з двома легковими автомобілями.
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