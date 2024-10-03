Між Львівською та Закарпатською областями вантажівка зіткнулася з двома авто

Місце ДТП. Фото: скриншот

На кордоні між Львівською та Закарпатською областями вантажівка зіткнулася з двома легковими автомобілями. Поки що інформація про потерпілих відсутня.

Про це повідомив журналіст Віктор Глагола.

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На місце аварії оперативно прибули декілька бригад швидкої допомоги. Як видно на відеозаписах, на місці також працювали рятувальники.

Після зіткнення обидва легковики з'їхали в кювет, а вантажівка заблокувала одну зі смуг дороги.

"Враховуйте під час планування поїздки по даному маршруту", — повідомив журналіст.

Нагадаємо, у Києві судді обрали міру покарання для 39-річного чоловіка, який влаштував потрійну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії є постраждалі.

Раніше у Харкові водій збив 51-річного пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.