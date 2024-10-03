Между Львовской и Закарпатской областями грузовик столкнулся с двумя авто

На Львовщине грузовик разбил два автомобиля — видео
На границе между Львовской и Закарпатской областями грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пока что информация о пострадавших отсутствует.
Об этом сообщил журналист Виктор Глагола.
Авария во Львовской области 3 октября
На место аварии оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи. Как видно на видеозаписях, на месте также работали спасатели.
После столкновения обе легковушки съехали в кювет, а грузовик заблокировал одну из полос дороги.
"Учитывайте при планировании поездки по данному маршруту", — сообщил журналист.
Напомним, в Киеве судьи избрали меру наказания для 39-летнего мужчины, устроившего тройное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии есть пострадавшие.
Ранее в Харькове водитель сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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