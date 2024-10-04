ДТП во Львовской области 3 октября — столкнулись три автомобиля

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: ГСЧС

Во Львовской области вечером 3 октября произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на трассе Киев — Чоп, один человек погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области в пятницу, 4 октября.

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ДТП во Львовской области 3 октября

Спасатели рассказали, что 17:18 3 октября на трассе Киев — Чоп в селе Козево Стрыйского района столкнулись три автомобиля. Среди них: два Renault Logan и грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: ГСЧС

"Пожарно-спасательным отделением 24-й государственной пожарно-спасательной части города Сколе проводились работы по деблокированию тела погибшего водителя из автомобиля Renault Logan и отключению аккумуляторной батареи", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 октября на границе между Львовской и Закарпатской областями грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

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