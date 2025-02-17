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На Львівщині ухилянта хотіли переправити за кордон за 9000 євро

17 лютого 2025 14:01
Аркадій Пастула - Редактор
У Львівській області чоловік за 9 000 євро намагався переправити ухилянта за кордон
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор

У Львівській області чоловік хотів переправити ухилянта за кордон. За свої послуги він просив 9 000 євро.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Спроба перевравити ухилянта через кордон
Гроші та телефони фігуранта. Фото: ДПСУ

"Він організував переправлення особи через кордон за 9 000 євро. План був простий: отримати аванс у 6 000 євро, провести клієнта через один із пунктів пропуску та забрати залишок після успішного "трансферу", — йдеться у повідомленні.

Затримання фігуранта на Львівщині
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДПСУ

Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру. 

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області судили військовозобов'язаного, який намагався нелегально перетнути кордон

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