У Львівській області чоловік за 9 000 євро намагався переправити ухилянта за кордон

На Львівщині ухилянта хотіли переправити за кордон за 9000 євро
У Львівській області чоловік хотів переправити ухилянта за кордон. За свої послуги він просив 9 000 євро.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 17 лютого.
Спроба переправити ухилянта
Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили і зупинили протиправну діяльність чоловіка з Львівської області.
"Він організував переправлення особи через кордон за 9 000 євро. План був простий: отримати аванс у 6 000 євро, провести клієнта через один із пунктів пропуску та забрати залишок після успішного "трансферу", — йдеться у повідомленні.
Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру.
Нагадаємо, у Львівській області судили військовозобов'язаного, який намагався нелегально перетнути кордон.
Раніше Служба безпеки України та Національна поліція припинили чотири схеми для ухилянтів.
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