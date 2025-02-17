Во Львовской области мужчина за 9 000 евро пытался переправить уклониста за границу

На Львовщине уклониста хотели переправить за границу за 9000 евро
Во Львовской области мужчина хотел переправить уклониста за границу. За свои услуги он просил 9 000 евро.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 17 февраля.
Попытка переправить уклониста
Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили и остановили противоправную деятельность мужчины из Львовской области.
"Он организовал переправку лица через границу за 9 000 евро. План был прост: получить аванс в 6 000 евро, провести клиента через один из пунктов пропуска и забрать остаток после успешного "трансфера", — говорится в сообщении.
Фигуранта задержали и объявили ему о подозрении.
Напомним, во Львовской области судили военнообязанного, который пытался нелегально пересечь границу.
Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли четыре схемы для уклонистов.
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