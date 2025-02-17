Во Львовской области мужчина за 9 000 евро пытался переправить уклониста за границу

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

Во Львовской области мужчина хотел переправить уклониста за границу. За свои услуги он просил 9 000 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Попытка переправить уклониста

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили и остановили противоправную деятельность мужчины из Львовской области.

Деньги и телефоны фигуранта. Фото: ГПСУ

"Он организовал переправку лица через границу за 9 000 евро. План был прост: получить аванс в 6 000 евро, провести клиента через один из пунктов пропуска и забрать остаток после успешного "трансфера", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

Фигуранта задержали и объявили ему о подозрении.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области судили военнообязанного, который пытался нелегально пересечь границу.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли четыре схемы для уклонистов.