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На Львовщине уклониста хотели переправить за границу за 9000 евро

17 февраля 2025 14:01
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львовской области мужчина за 9 000 евро пытался переправить уклониста за границу
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львовской области мужчина хотел переправить уклониста за границу. За свои услуги он просил 9 000 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Спроба перевравити ухилянта через кордон
Деньги и телефоны фигуранта. Фото: ГПСУ

"Он организовал переправку лица через границу за 9 000 евро. План был прост: получить аванс в 6 000 евро, провести клиента через один из пунктов пропуска и забрать остаток после успешного "трансфера", — говорится в сообщении.

Затримання фігуранта на Львівщині
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

Фигуранта задержали и объявили ему о подозрении.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области судили военнообязанного, который пытался нелегально пересечь границу.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли четыре схемы для уклонистов.

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