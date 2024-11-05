Погода у Львові та Львівській області 6 листопада — прогноз синоптиків

Морозна погода. Фото: УНІАН

У Львові та Львівській області у середу, 6 листопада, очікують мінливу хмарність. Водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львівській області 6 листопада

У Львівській області прогнозують мінливу хмарність. Дощів не очікують, проте вночі та вранці можливий слабкий туман. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. У регіоні буде вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть -2...+6 °С. Вдень потеплішає до +8...+13 °С.

Карта температур у Львівській області 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львові 6 листопада

У Львові також буде хмарна погода без опадів. Вночі температура повітря становитиме -2...+4 °С. Вдень стовпчики термометра піднімуться до позначок +10...+12 °С.

Погода у Львові 6 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра, 6 листопада, прийде відчутне похолодання.

Також фахівці повідомили, чи очікувати геомагнітних магнітних бур сьогодні, 5 листопада.