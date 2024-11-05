Погода во Львове и Львовской области 6 ноября — прогноз синоптиков.

Морозная погода. Фото: УНИАН

Во Львове и Львовской области в среду, 6 ноября, ожидается переменная облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львовской области прогнозируют переменную облачность. Дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В регион будет ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 м/с.

Ночью столбики термометра будут показывать -2...+6°С. Днем потеплеет до +8...+13°С.

Карта температур в Львовской области 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львове 6 ноября

Во Львове будет облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет составлять -2...+4 °С. Днем столбики термометра поднимутся до отметок +10...+12 °С.

Погода в Львове 6 ноября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра, 6 ноября, придет ощутимое похолодание.

Также специалисты сообщили, ожидать ли геомагнитных магнитных бурь сегодня, 5 ноября.