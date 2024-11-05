Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине ударят морозы — прогноз погоды на завтра arrow

На Львовщине ударят морозы — прогноз погоды на завтра

5 ноября 2024 12:53
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода во Львове и Львовской области 6 ноября — прогноз синоптиков.
Морозная погода. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во Львове и Львовской области в среду, 6 ноября, ожидается переменная облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львовской области 6 ноября

Во Львовской области прогнозируют переменную облачность. Дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В регион будет ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 м/с.

Ночью столбики термометра будут показывать -2...+6°С. Днем потеплеет до +8...+13°С.

null
Карта температур в Львовской области 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львове 6 ноября

Во Львове будет облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет составлять -2...+4 °С. Днем столбики термометра поднимутся до отметок +10...+12 °С.

null
Погода в Львове 6 ноября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра, 6 ноября, придет ощутимое похолодание.

Также специалисты сообщили, ожидать ли геомагнитных магнитных бурь сегодня, 5 ноября.

погода ноябрь морозы Львовская область синоптик Львов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:13 В КНУ заблокировали доступ к Telegram — касается ли это студентов

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

13:04 Тренеры в ДЮСШ — имеют ли они право на отсрочку

12:59 Оборонять Одесчину будут австралийские суда — подробности

12:58 Смертельное ДТП в Киеве — водителю автобуса объявили подозрение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:54 Харьковчанин избил палкой соседа из-за собак — какое решение суда

12:53 На Львовщине ударят морозы — прогноз погоды на завтра

12:41 Права работников — какие отпуска компенсируют при увольнении

12:35 Удар по Запорожью — в городе выросло количество раненых

12:26 Акваторию порта очистят от льда за 16 млн — детали тендера

13:13 В КНУ заблокировали доступ к Telegram — касается ли это студентов

13:04 Тренеры в ДЮСШ — имеют ли они право на отсрочку

12:59 Оборонять Одесчину будут австралийские суда — подробности

12:58 Смертельное ДТП в Киеве — водителю автобуса объявили подозрение

12:54 Харьковчанин избил палкой соседа из-за собак — какое решение суда

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:53 На Львовщине ударят морозы — прогноз погоды на завтра

12:41 Права работников — какие отпуска компенсируют при увольнении

12:35 Удар по Запорожью — в городе выросло количество раненых

12:26 Акваторию порта очистят от льда за 16 млн — детали тендера

12:23 Зима на пороге — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам