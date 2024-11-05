Погода во Львове и Львовской области 6 ноября — прогноз синоптиков.

На Львовщине ударят морозы — прогноз погоды на завтра
Во Львове и Львовской области в среду, 6 ноября, ожидается переменная облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львовской области 6 ноября
Во Львовской области прогнозируют переменную облачность. Дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В регион будет ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 м/с.
Ночью столбики термометра будут показывать -2...+6°С. Днем потеплеет до +8...+13°С.
Погода во Львове 6 ноября
Во Львове будет облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет составлять -2...+4 °С. Днем столбики термометра поднимутся до отметок +10...+12 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра, 6 ноября, придет ощутимое похолодание.
Также специалисты сообщили, ожидать ли геомагнитных магнитных бурь сегодня, 5 ноября.
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