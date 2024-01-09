На Львівщині відремонтували дах, який пошкодив російський "шахед" 1 січня

Відремонтований дах помешкання. Фото: Львівська міськрада

У Дублянах відремонтували дах будинку, який пошкодив російський дрон "шахед". Під час атаки РФ 1 січня вибухова хвиля знесла австрійську черепицю та пошкодила перекриття.

Про це повідомляє Львівська міськрада.

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"Вибухова хвиля фактично знесла ще австрійську черепицю та пошкодила перекриття даху. Через це помешкання кількох сімей могло заливати дощем. Станом на сьогодні дах будинку вже відремонтували комунальники Шевченківського району", — йдеться у повідомленні.

У міськраді зауважують, що мешканцям, житло яких пошкодили ворожі обстріли, місто компенсує заміну вікон та вхідних дверей — до 12 тисяч гривень за одне вікно та до 8 тисяч гривень за одні двері.

Пошкоджений дах через обстріли. Фото: Львівська міськрада

Нагадаємо, зранку 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.

Згодом стало відомо, що у Львові уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт. Також "шахеди" атакували музей Шухевича та університет, де вчився Бандера.