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На Львівщині відремонтували дах, який пошкодив російський "шахед" 1 січня

9 січня 2024 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині відремонтували дах, який пошкодив російський "шахед" 1 січня
Відремонтований дах помешкання. Фото: Львівська міськрада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Дублянах відремонтували дах будинку, який пошкодив російський дрон "шахед". Під час атаки РФ 1 січня вибухова хвиля знесла австрійську черепицю та пошкодила перекриття.

Про це повідомляє Львівська міськрада

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"Вибухова хвиля фактично знесла ще австрійську черепицю та пошкодила перекриття даху. Через це помешкання кількох сімей могло заливати дощем. Станом на сьогодні дах будинку вже відремонтували комунальники Шевченківського району", — йдеться у повідомленні. 

У міськраді зауважують, що мешканцям, житло яких пошкодили ворожі обстріли, місто компенсує заміну вікон та вхідних дверей — до 12 тисяч гривень за одне вікно та до 8 тисяч гривень за одні двері. 

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Пошкоджений дах через обстріли. Фото: Львівська міськрада

Нагадаємо, зранку 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами. 

Згодом стало відомо, що у Львові уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт. Також "шахеди" атакували музей Шухевича та університет, де вчився Бандера.

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