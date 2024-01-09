На Львовщине отремонтировали крышу, которую повердил российский "шахед" 1 января

Отремонтированная крыша квартиры. Фото: Львовский горсовет

В Дублянах отремонтировали крышу дома, которую повердил русский дрон "шахед". Во время атаки РФ 1 января взрывная волна снесла австрийскую черепицу и повредила перекрытие.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

Читайте также:

В Дублянах восстановили поврежденную обстрелами крышу общежития

"Взрывная волна фактически снесла еще австрийскую черепицу и повредила перекрытие крыши. Из-за этого жилье нескольких семей могло заливать дождем. По состоянию на сегодняшний день крышу дома уже отремонтировали коммунальщики Шевченковского района", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что жителям, жилье которых повредили вражеские обстрелы, город компенсирует замену окон и входной двери — до 12 тысяч гривен за одно окно и до 8 тысяч гривен за одну дверь.

Повреждена крыша из-за обстрелов. Фото: Львовский горсовет

Напомним, утром 1 января во Львовской области раздались взрывы. Они связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.

Впоследствии стало известно, что во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. Также "шахеды" атаковали музей Шухевича и университет, где учился Бандера.