На Львовщине отремонтировали крышу, которую повердил российский "шахед" 1 января
В Дублянах отремонтировали крышу дома, которую повердил русский дрон "шахед". Во время атаки РФ 1 января взрывная волна снесла австрийскую черепицу и повредила перекрытие.
Об этом сообщает Львовский горсовет.
В Дублянах восстановили поврежденную обстрелами крышу общежития
"Взрывная волна фактически снесла еще австрийскую черепицу и повредила перекрытие крыши. Из-за этого жилье нескольких семей могло заливать дождем. По состоянию на сегодняшний день крышу дома уже отремонтировали коммунальщики Шевченковского района", — говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что жителям, жилье которых повредили вражеские обстрелы, город компенсирует замену окон и входной двери — до 12 тысяч гривен за одно окно и до 8 тысяч гривен за одну дверь.
Напомним, утром 1 января во Львовской области раздались взрывы. Они связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.
Впоследствии стало известно, что во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. Также "шахеды" атаковали музей Шухевича и университет, где учился Бандера.
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