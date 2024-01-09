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На Львовщине отремонтировали крышу, которую повердил российский "шахед" 1 января

9 января 2024 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщине отремонтировали крышу, которую повердил российский "шахед" 1 января
Отремонтированная крыша квартиры. Фото: Львовский горсовет
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Дублянах отремонтировали крышу дома, которую повердил русский дрон "шахед". Во время атаки РФ 1 января взрывная волна снесла австрийскую черепицу и повредила перекрытие.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

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"Взрывная волна фактически снесла еще австрийскую черепицу и повредила перекрытие крыши. Из-за этого жилье нескольких семей могло заливать дождем. По состоянию на сегодняшний день крышу дома уже отремонтировали коммунальщики Шевченковского района", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что жителям, жилье которых повредили вражеские обстрелы, город компенсирует замену окон и входной двери — до 12 тысяч гривен за одно окно и до 8 тысяч гривен за одну дверь.

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Повреждена крыша из-за обстрелов. Фото: Львовский горсовет

Напомним, утром 1 января во Львовской области раздались взрывы. Они связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.

Впоследствии стало известно, что во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. Также "шахеды" атаковали музей Шухевича и университет, где учился Бандера.

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