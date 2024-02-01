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На Львівщині відзвітували про кількість ухилянтів, яких затримали з початку року

1 лютого 2024 14:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині відзвітували про кількість ухилянтів, яких затримали з початку року
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Львівщині сто ухилянтів намагалися незаконно виїхати через кордон протягом січня. У всіх випадках прикордонники виявили підроблені та недійсні документи.

Про це сьогодні, 1 лютого, на брифінгу у Львівській ОВА повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Іван Баран.

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За словами Барана, на пунктах пропуску в 135 випадках прикордонники виявили підроблені, недійсні документи. Серед цих випадків близько 100 — чоловіки віком 18-60. Вони намагалися незаконно виїхати через кордон.

"Протягом січня державний кордон перетнули близько 970 тисяч громадян. Це 203 тисячі транспортних засобів. Також в цей період відмову в перетині кордону отримали 5 200 осіб", — заявив Іван Баран.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники завадили групі ухилянтів потрапити за кордон. Їм у цьому допоміг чотирилапий помічник.

Нагадуємо, що поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, які незаконно хотіли покинути Україну. Чоловіків призовного віку виявили завдяки безпілотникам.

Крім того, що на Закарпатті затримали дев'ятьох ухилянтів, які намагалися втекти до Угорщини. Усі заплатили переправникам від 500 до 4 тисяч доларів.

Львів
Україна
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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