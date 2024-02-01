Во Львовской области отчитались о количестве уклонистов, задержанных с начала года
Во Львовской области сто уклонистов пытались незаконно выехать через границу в течение января. Во всех случаях пограничники обнаружили поддельные и недействительные документы.
Об этом сегодня, 1 февраля, на брифинге во Львовской ОВА сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Иван Баран.
На Львовщине поймали сто уклонистов
По словам Барана, на пунктах пропуска в 135 случаях пограничники обнаружили поддельные недействительные документы. Среди этих случаев около 100 — мужчины в возрасте 18-60. Они пытались незаконно выехать через границу.
"В течение января государственную границу пересекли около 970 тысяч граждан. Это 203 тысячи транспортных средств. Также в этот период отказ в пересечении границы получили 5 200 человек", — заявил Иван Баран.
Ранее мы сообщали, что пограничники помешали группе уклонистов попасть за границу. Им в этом помог четырехлапый помощник.
Напоминаем, что вблизи границы с Молдовой пограничники задержали уклонистов, которые незаконно хотели покинуть Украину. Мужчин призывного возраста обнаружили благодаря беспилотникам.
Кроме того, что на Закарпатье задержали девять уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию. Все заплатили переправщикам от 500 до 4 тысяч долларов.
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