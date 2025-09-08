Відео
Головна Львів На Львівщині виявили ботулізм — деталі

На Львівщині виявили ботулізм — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:03
Ботулізм на Львівщині — захворіла 75-річна жінка
Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: medicalturkey.co.uk

У Львівській області зафіксували випадок ботулізму у 75-річної жительки Самбірського району. Це вже сьомий випадок за рік. 

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 8 вересня. 

Читайте також:

Ботулізм на Львівщині

Медики розповіли, що випадок ботулізму зафіксували 3 вересня у 75-річної жінки. Вона звернулась за допомогою зі скаргами на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та ускладнене ковтання. Того ж дня її госпіталізували  в Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "Ботулізм".

"Стан пацієнтки важкий. З лікувальною метою введено протиботулінічну сироватку. У стаціонарі проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень і надається медична допомога відповідно до протоколів", — йдеться у повідомленні. 

У центрі зазначили, що напередодні жінка вживала в'ялену рибу, яку придбала в торговій мережі. Цьогоріч це сьомий випадок ботулізму у Львівській області. 

Українцям нагадали, що ботулізм — це гостра токсикоінфекція, яка становить загрозу життю.  Найчастіше хвороба виникає після вживання в'яленої, копченої чи консервованої продукції домашнього або сумнівного походження.

Щоб не захворіти на ботулізм потрібно:

  • не купувати рибу, м’ясні вироби та консерви на стихійних ринках без відповідних документів;
  • уникати продуктів із порушенням термінів чи умов зберігання;
  • не споживати консерви з ознаками бомбажу (здуття кришки).

Лікарі наголошують, що при перших симптомах потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, адже своєчасне введення протиботулінічної сироватки рятує життя. 

Нагадаємо, 17 серпня у Стрийському районі Львівської області у готельно-розважальному комплексі отруїлося 17 людей. Захворювання викликала сальмонела, яка була у курячому філе. 

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
