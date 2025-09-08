Ботулізм на Львівщині — захворіла 75-річна жінка

Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: medicalturkey.co.uk

У Львівській області зафіксували випадок ботулізму у 75-річної жительки Самбірського району. Це вже сьомий випадок за рік.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 8 вересня.

Реклама

Читайте також:

Ботулізм на Львівщині

Медики розповіли, що випадок ботулізму зафіксували 3 вересня у 75-річної жінки. Вона звернулась за допомогою зі скаргами на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та ускладнене ковтання. Того ж дня її госпіталізували в Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "Ботулізм".

"Стан пацієнтки важкий. З лікувальною метою введено протиботулінічну сироватку. У стаціонарі проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень і надається медична допомога відповідно до протоколів", — йдеться у повідомленні.

У центрі зазначили, що напередодні жінка вживала в'ялену рибу, яку придбала в торговій мережі. Цьогоріч це сьомий випадок ботулізму у Львівській області.

Українцям нагадали, що ботулізм — це гостра токсикоінфекція, яка становить загрозу життю. Найчастіше хвороба виникає після вживання в'яленої, копченої чи консервованої продукції домашнього або сумнівного походження.

Щоб не захворіти на ботулізм потрібно:

не купувати рибу, м’ясні вироби та консерви на стихійних ринках без відповідних документів;

уникати продуктів із порушенням термінів чи умов зберігання;

не споживати консерви з ознаками бомбажу (здуття кришки).

Лікарі наголошують, що при перших симптомах потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, адже своєчасне введення протиботулінічної сироватки рятує життя.

Нагадаємо, 17 серпня у Стрийському районі Львівської області у готельно-розважальному комплексі отруїлося 17 людей. Захворювання викликала сальмонела, яка була у курячому філе.