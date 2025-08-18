На Львівщині 14 дітей отруїлися в готельно-розважальному комплексі

Обстеження в лікаря. Фото ілюстративне: Pexels

У селищі Славсько на Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися 14 дітей. За попереднім діагнозом, у них гостра кишкова інфекція. Дітей госпіталізували до інфекційного відділення.

Про це повідомив завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об'єднаної лікарні Андрій Бабʼяк у коментарі "Суспільному" у понеділок, 18 серпня.

Отруєння дітей на Львівщині

Бабʼяк зазначив, що у ніч проти 18 серпня 12 дітей потрапили до лікарні, ще двох — доправили зранку. Вони з Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Усі пацієнти є дівчатами.

Мама однієї з госпіталізованих розповіла, що діти приїхали у Славському 15 серпня. Вони поселилися в готелі "Карпати", а 17 серпня переїхали в "Карпатський затишок". Перші симптоми отруєння зʼявилися в обід. Адміністрація закладу викликала медиків. Відомо, що діти снідали омлетом, поли воду з кулерів та бутильовану.

Наразі дівчата перебувають в стані середнього ступеня важкості. У них спостерігаються:

нудота;

блювота;

біль у животі;

діарея;

температура.

"Станом на зараз виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Держпродспоживслужби для того, щоб зʼясувати обставини", — повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

Реакція поліції Львівщини

Правоохоронці розслідують обставини харчового отруєння дітей.

"Попередньо встановлено, що до медзакладів доставлено 12 пацієнтів — мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років, які відпочивали в одному з готельно-розважальних комплексів на території Стрийського району. Лікарі діагностували у них харчове отруєння — діагнози уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Діти почали поступати до лікарні 17 серпня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Львівській області сталося отруєння у дитячому таборі Friendly Camp. Загалом постраждали 47 осіб, у тому числі 45 дітей.

Згодом табір повністю припинив роботу. Там наголосили, що намагалися дотримуватися усіх санітарних норм.