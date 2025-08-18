Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У популярному туристичному містечку Львівщини отруїлися діти

У популярному туристичному містечку Львівщини отруїлися діти

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 11:16
На Львівщині 14 дітей отруїлися в готельно-розважальному комплексі
Обстеження в лікаря. Фото ілюстративне: Pexels

У селищі Славсько на Львівщині в готельно-розважальному комплексі отруїлися 14 дітей. За попереднім діагнозом, у них гостра кишкова інфекція. Дітей госпіталізували до інфекційного відділення.

Про це повідомив завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об'єднаної лікарні Андрій Бабʼяк у коментарі "Суспільному" у понеділок, 18 серпня.

Реклама
Читайте також:

Отруєння дітей на Львівщині

Бабʼяк зазначив, що у ніч проти 18 серпня 12 дітей потрапили до лікарні, ще двох — доправили зранку. Вони з Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Усі пацієнти є дівчатами.

Мама однієї з госпіталізованих розповіла, що діти приїхали у Славському 15 серпня. Вони поселилися в готелі "Карпати", а 17 серпня переїхали в "Карпатський затишок". Перші симптоми отруєння зʼявилися в обід. Адміністрація закладу викликала медиків. Відомо, що діти снідали омлетом, поли воду з кулерів та бутильовану.

Наразі дівчата перебувають в стані середнього ступеня важкості. У них спостерігаються:

  • нудота;
  • блювота;
  • біль у животі;
  • діарея;
  • температура.

"Станом на зараз виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Держпродспоживслужби для того, щоб зʼясувати обставини", — повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

Реакція поліції Львівщини

Правоохоронці розслідують обставини харчового отруєння дітей. 

Отруєння дітей на Львівщині
Готельно-розважальний комплекс на Львівщині. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Попередньо встановлено, що до медзакладів доставлено 12 пацієнтів — мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років, які відпочивали в одному з готельно-розважальних комплексів на території Стрийського району. Лікарі діагностували у них харчове отруєння — діагнози уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Діти почали поступати до лікарні 17 серпня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

null
Допис Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області сталося отруєння у дитячому таборі Friendly Camp. Загалом постраждали 47 осіб, у тому числі 45 дітей.

Згодом табір повністю припинив роботу. Там наголосили, що намагалися дотримуватися усіх санітарних норм.

діти поліція отруєння Львівська область лікарня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації