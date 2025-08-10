Відео
Головна Львів Масове отруєння дітей на Львівщині — яка доля табору

Масове отруєння дітей на Львівщині — яка доля табору

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 17:52
Отруєння дітей на Львівщині — у таборі зробили офіційну заяву
Дитячий табір. Фото: instagram.com/friendlycamp.ua

Дитячий табір на Львівщині, у якому сталося масове отруєння дітей, офіційно припинив роботу. Керівництво закладу продовжує бути на зв'язку із родинами постраждалих школярів.

Про це повідомили на сторінці табору в Instagram у неділю, 10 серпня.

Читайте також:

Табір, де сталося отруєння дітей, припинив роботу

Команда табору офіційно прокоментувала неприємний інцидент, який трапився під час однієї зі змін.

"Команда табору щиро шкодує, що не вдалося зробити відпочинок так, як ми разом планували. Ми завжди прагнули забезпечити діткам безпечні, комфортні та радісні умови, однак, на жаль, на зміні 03.08-12.08 обставини, що виникли, зіпсували відпочинок вже на другий день перебування", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії наголосили, що під час відпочинку працівники намагалися дотримуватися усіх санітарних норм, а також надавали дітям медичну допомогу.

"Хочемо чітко зазначити: адміністрація ніколи не забороняла викликати швидку допомогу. У першу чергу ми звернулися до нашого лікаря, щоб визначити необхідність виклику, і на той момент медичний працівник повідомив, що нагальної потреби немає. Перед та під час заїздів проводили кварцування з бактерицидними лампами, мили ручки кожних дверей та вікон, налаштували видачу їжі так, щоб діти не торкалися продуктів та посуду", — наголосили у таборі.

На даний момент керівництво компанії перебуває на зв'язку із родинами дітей, які постраждали від отруєння. У компанії пообіцяли компенсувати їм витрати на медичне лікування, а також повернути кошти за путівку.

Однак у зв'язку із ситуацією керівництво табору прийняло рішення про офіційне припинення роботи.

"З огляду на ситуацію, було ухвалене непросте, але необхідне рішення — зупинити роботу табору, щоб ретельно проаналізувати кожен етап нашої діяльності", — повідомили у таборі.

Отруєння у таборі на Львіщині
Заява керівництва табору. Фото: скриншот Instagram

Отруєння у дитячому таборі на Львівщині

34 дитини, які відпочивали у літньому таборі на Львівщині, були госпіталізовані через симптоми гострого кишкового розладу — нудоту, біль у животі, блювоту та діарею. За результатами лабораторних досліджень, у перших пацієнтів підтвердили норовірус, який поширюється через воду, їжу або побутові контакти та спричиняє розлади травлення та підвищення температури.

Нагадаємо, зараз масове отруєння дітей у таборі розслідує поліція та відповідні інстанції.

Крім того, ми писали, що в одному з ресторанів Львова фахівців виявили низку серйозних порушень після масового отруєння гостей.

діти отруєння Львівська область вірус дитячий табір
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
