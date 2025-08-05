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Головна Львів Розслідують отруєння на Львівщині — медики встановили діагноз

Розслідують отруєння на Львівщині — медики встановили діагноз

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 21:04
Отруєння в таборі Львівщини - що відомо
Поліцейська опитує дітей. Фото: Нацполіція

Внаслідок масового отруєння в дитячому таборі на Львівщині госпіталізовано 34 дитини. Медики діагностували у них гостру кишкову інфекцію. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у вівторок, 5 серпня.

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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ч.1 ст.325 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання —  штраф від 17 до 51 тис. гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Повідомляється, що в таборі відпочивали мешканці різних областей України віком від 7 до 17 років. 

Як повідомлялося, ще 4 серпня діти почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували. Зараз вони перебувають у стані середньої важкості.

Поки невідомо, що їли постраждалі і що стало причиною.

Для повного розслідування потрібно до п'яти діб, перші результати вже можуть бути завтра чи за кілька днів. Це залежить від концентрації збудника в зразках. Стан усіх інших дітей у таборі також моніторять, їх вже оглянули лікарі.

Нагадаємо, з 14 по 15 липня сталося отруєння в львівському ресторані. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування.

На початку липня, на Вінниччині понад 20 людей отруїлися шаурмою.

отруєння медики Львівська область Нацполіція дитячий табір
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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