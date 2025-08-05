Отравление в лагере Львовщины - что известно

Полицейская опрашивает детей. Фото: Нацполиция

В результате массового отравления в детском лагере на Львовщине госпитализированы 34 ребенка. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области во вторник, 5 августа.

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Отравление в лагере — открыто уголовное дело

Полицейские начали уголовное производство по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст.325 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 17 до 51 тыс. гривен, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сообщается, что в лагере отдыхали жители разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

Как сообщалось, еще 4 августа дети начали жаловаться на плохое самочувствие: тошноту, боль в животе, рвоту и понос. Их госпитализировали. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

Пока неизвестно, что ели пострадавшие и что стало причиной.

Для полного расследования нужно до пяти суток, первые результаты уже могут быть завтра или через несколько дней. Это зависит от концентрации возбудителя в образцах. Состояние всех остальных детей в лагере также мониторят, их уже осмотрели врачи.

Напомним, с 14 по 15 июля произошло отравление во львовском ресторане. По данному факту полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

В начале июля, в Винницкой области более 20 человек отравились шаурмой.