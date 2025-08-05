Отруєння в дитячому таборі – у якому стані постраждалі

Госпіталізовані діти. Фото: Zaxid.net

У дитячому таборі в селищі Славсько Стрийського району Львівщини сталося масове отруєння. У ніч на 5 серпня 25 людей госпіталізували до лікарень, згодом кількість постраждалих збільшилась до 35.

Про це повідомляє "Суспільне Львів» у вівторок, 5 серпня.

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За даними "Суспільного", що мова йде про табір Friendly Camp.

Зазначається, що ще 4 серпня діти почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували. Зараз вони перебувають у стані середньої важкості.

Поки невідомо, що їли постраждалі і що стало причиною.

"З 01:00 до 03:00 до нас почали поступати діти з ознаками гострої кишкової інфекції. Підвищена температура до 38 градусів, рвота багатократна, в декого по п'ять разів, є діти, в кого було більше 20 разів, в частини дітей – діарея", — розповів завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об'єднаної лікарні Андрій Баб’як.

Медична директорка Сколівської центральної лікарні Оксана Яремко розповіла, що протягом ночі, з 00:10 до 00:30, в інфекційне відділення поступило п'ятеро дітей 2012 і 2014 року народження зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла і загальну слабкість.

Ще троє дітей перебувають в дитячому інфекційному відділенні у Дрогобичі. Вони поступили в лікарню приблизно о 3 годині ночі зі скаргами на безперервну блювоту, гарячку, в’ялість та біль в животі. Їхній стан — середньої тяжкості.

Станом на 15:00 у Дрогобич поступило ще шестеро дітей з тими ж симптомами, таким чином загалом там лікують дев'ятьох дітей.

Також ще один пацієнт проходить лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Мама дівчаток, які відпочивали у приватному таборі, Юлія Петіна каже, що донькам стало погано на другий день перебування у таборі.

"Табір ми знайшли через "Інстаграм" і потрапили туди. Нам обіцяли п’ятиразове харчування, це шведський стіл, воно так і було. Але буквально наступного дня дітям стало погано, почали боліти животи. Потім вже почалися рвота, діарея. (...) Адміністрація ніяк не комунікувала. Вся комунікація йшла через старшу дочку. Чоловік зрештою зміг додзвонитися до однієї з адміністраторів. Вона сказала, що все під контролем, не хвилюйтеся, медсестра всіх дітей доглядає", — розповіла жінка.

Розслідування масового отруєння

За даними Львівської обласної прокуратури, попередній діагноз госпіталізованих — гостра кишкова інфекція. Усього в таборі було 130 дітей з різних областей.

За фактом отруєння дітей слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки.

У рамках слідства опломбовано харчовий блок, кухню, їдальню та кладову з метою забезпечення проведення додаткового огляду місця події за участі лабораторії ГУ Держспоживслужби області.

Для повного розслідування потрібно до п'яти діб, перші результати вже можуть бути завтра чи за кілька днів. Це залежить від концентрації збудника в зразках. Стан усіх інших дітей у таборі також моніторять, їх вже оглянули лікарі.

Нагадаємо, з 14 по 15 липня сталося отруєння в львівському ресторані. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування.

На початку липня, на Вінниччині понад 20 людей отруїлися шаурмою.