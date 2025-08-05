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Главная Львов Дети отравились в лагере во Львовской области — что известно

Дети отравились в лагере во Львовской области — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:11
Отравление в детском лагере - в каком состоянии пострадавшие
Госпитализированы дети. Фото: Zaxid.net

В детском лагере в поселке Славское Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление. В ночь на 5 августа 25 человек госпитализировали в больницы, впоследствии количество пострадавших увеличилось до 35.

Об этом сообщает "Суспільне Львів" во вторник, 5 августа.

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Отравление в детском лагере — в каком состоянии пострадавшие

По данным "Суспільного", речь идет о лагере Friendly Camp.

Отмечается, что еще 4 августа дети начали жаловаться на плохое самочувствие: тошноту, боль в животе, рвоту и понос. Их госпитализировали. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

Пока неизвестно, что ели пострадавшие и что стало причиной.

"С 01:00 до 03:00 к нам начали поступать дети с признаками острой кишечной инфекции. Повышенная температура до 38 градусов, рвота многократная, у некоторых по пять раз, есть дети, у кого было более 20 раз, у части детей — диарея", — рассказал заведующий инфекционным отделением Стрыйской городской объединенной больницы Андрей Бабяк.

Медицинский директор Сколевской центральной больницы Оксана Яремко рассказала, что в течение ночи, с 00:10 до 00:30, в инфекционное отделение поступило пятеро детей 2012 и 2014 года рождения с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела и общую слабость.

Еще трое детей находятся в детском инфекционном отделении в Дрогобыче. Они поступили в больницу примерно в 3 часа ночи с жалобами на непрерывную рвоту, лихорадку, вялость и боль в животе. Их состояние — средней тяжести.

По состоянию на 15:00 в Дрогобыч поступило еще шестеро детей с теми же симптомами, таким образом в целом там лечат девять детей.

Также еще один пациент проходит лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Мама девочек, которые отдыхали в частном лагере, Юлия Петина говорит, что дочерям стало плохо на второй день пребывания в лагере.

"Лагерь мы нашли через "Инстаграм" и попали туда. Нам обещали пятиразовое питание, это шведский стол, оно так и было. Но буквально на следующий день детям стало плохо, начали болеть животы. Потом уже начались рвота, диарея (...) Администрация никак не коммуницировала. Вся коммуникация шла через старшую дочь. Муж в конце концов смог дозвониться до одной из администраторов. Она сказала, что все под контролем, не волнуйтесь, медсестра за всеми детьми присматривает", — рассказала женщина.

Расследование массового отравления

По данным Львовской областной прокуратуры, предварительный диагноз госпитализированных — острая кишечная инфекция. Всего в лагере было 130 детей из разных областей.

По факту отравления детей следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — лишение свободы на три года.

В рамках следствия опломбированы пищевой блок, кухня, столовая и кладовая с целью обеспечения проведения дополнительного осмотра места происшествия с участием лаборатории ГУ Госпотребслужбы области.

Для полного расследования нужно до пяти суток, первые результаты уже могут быть завтра или через несколько дней. Это зависит от концентрации возбудителя в образцах. Состояние всех остальных детей в лагере также мониторят, их уже осмотрели врачи.

Напомним, с 14 по 15 июля произошло отравление во львовском ресторане. По данному факту полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

В начале июля, в Винницкой области более 20 человек отравились шаурмой.

дети больницы Львов отравление детский лагерь
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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