Отравление детей на Львовщине — в лагере сделали официальное заявление

Детский лагерь. Фото: instagram.com/friendlycamp.ua

Детский лагерь на Львовщине, в котором произошло массовое отравление детей, официально прекратил работу. Руководство заведения продолжает быть на связи с семьями пострадавших школьников.

Об этом сообщили на странице лагеря в Instagram в воскресенье, 10 августа.

Реклама

Читайте также:

Лагерь, где произошло отравление детей, прекратил работу

Команда лагеря официально прокомментировала неприятный инцидент, который произошел во время одной из смен.

"Команда лагеря искренне сожалеет, что не удалось сделать отдых так, как мы вместе планировали. Мы всегда стремились обеспечить детям безопасные, комфортные и радостные условия, однако, к сожалению, на смене 03.08-12.08 возникшие обстоятельства испортили отдых уже на второй день пребывания", — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что во время отдыха работники старались соблюдать все санитарные нормы, а также оказывали детям медицинскую помощь.

"Хотим четко отметить: администрация никогда не запрещала вызывать скорую помощь. В первую очередь мы обратились к нашему врачу, чтобы определить необходимость вызова, и на тот момент медицинский работник сообщил, что необходимости нет. Перед и во время заездов проводили кварцевание с бактерицидными лампами, мыли ручки каждых дверей и окон, настроили выдачу пищи так, чтобы дети не касались продуктов и посуды", — отметили в лагере.

На данный момент руководство компании находится на связи с семьями детей, пострадавших от отравления. В компании пообещали компенсировать им расходы на медицинское лечение, а также вернуть средства за путевку.

Однако в связи с ситуацией руководство лагеря приняло решение об официальном прекращении работы.

"Учитывая ситуацию, было принято непростое, но необходимое решение — остановить работу лагеря, чтобы тщательно проанализировать каждый этап нашей деятельности", — сообщили в лагере.

Заявление руководства лагеря. Фото: скриншот Instagram

Отравление в детском лагере на Львовщине

34 ребенка, которые отдыхали в летнем лагере на Львовщине, были госпитализированы из-за симптомов острого кишечного расстройства — тошноты, боли в животе, рвоты и диареи. По результатам лабораторных исследований, у первых пациентов подтвердили норовирус, который распространяется через воду, пищу или бытовые контакты и вызывает расстройства пищеварения и повышение температуры.

Напомним, сейчас массовое отравление детей в лагере расследует полиция и соответствующие инстанции.

Кроме того, мы писали, что в одном из ресторанов Львова специалисты обнаружили ряд серьезных нарушений после массового отравления гостей.