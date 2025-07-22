Отруєння у ресторані у Львові — Держпродспоживслужба повідомила про порушення

Кухар у ресторані. Фото: dpss.gov.ua

У Львові триває комплексна перевірка ресторану, в якому сталося масове отруєння. Станом на 22 липня до до лікарні госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та двоє вагітних.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

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У ресторані виявили серйозні порушення

Як стало відомо, у 25 відвідувачів і одного працівника ресторану лабораторно підтверджено наявність бактерії Salmonella enteriditis, що спричиняє кишкову інфекцію. Ще четверо співробітників закладу наразі проходять додаткове обстеження.

Під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили серйозні порушення, серед яких:

порушення правил миття інвентарю — інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

неправильне зберігання кухонного інвентарю — відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;

порушення в організації зберігання продуктів — сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;

неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів — відповідні чек-листи та журнали не надані.

Також у ході перевірки з'ясувалося, що медичні книжки мали лише 7 із 23 працівників ресторану. Іншим 16 особам, які не надали документів, рекомендовано тимчасово усунутися від роботи та звернутися до сімейного лікаря для обстеження і, за потреби, лікування.

Тривають лабораторні дослідження зразків їжі, змивів з кухонного обладнання та проб води. За результатами вірусологічного аналізу у воді не виявлено вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів.

Окремо перевірили й продукти, які використовували на кухні. М'ясо курки та яйця відповідають усім нормам безпеки — зокрема, за показниками радіації, мікробіології та хімічного складу.

Нагадаємо, гості отруїлися у ресторані у період з 14 по 15 липня. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування.

Раніше заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Орфін розповів, з якими симптомами поступали пацієнти та що могло стати причиною отруєння.