Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Отравление во львовском ресторане — какие нарушения обнаружили

Отравление во львовском ресторане — какие нарушения обнаружили

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:46
Отравление в ресторане во Львове — Госпродпотребслужба сообщила о нарушениях
Повар в ресторане. Фото: dpss.gov.ua

Во Львове продолжается комплексная проверка ресторана, в котором произошло массовое отравление. По состоянию на 22 июля в больницу госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и двое беременных.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Реклама
Читайте также:

В ресторане обнаружили серьезные нарушения

Как стало известно, у 25 посетителей и одного работника ресторана лабораторно подтверждено наличие бактерии Salmonella enteriditis, вызывающей кишечную инфекцию. Еще четверо сотрудников заведения сейчас проходят дополнительное обследование.

Во время эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили серьезные нарушения, среди которых:

Нарушение правил мытья инвентаря - инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

  • Неправильное хранение кухонного инвентаря — отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
  • Нарушение в организации хранения продуктов — сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
  • Неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;
  • Отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Также в ходе проверки выяснилось, что медицинские книжки имели только 7 из 23 работников ресторана. Остальным 16 лицам, которые не предоставили документов, рекомендовано временно отстраниться от работы и обратиться к семейному врачу для обследования и, при необходимости, лечения.

Продолжаются лабораторные исследования образцов пищи, смывов с кухонного оборудования и проб воды. По результатам вирусологического анализа в воде не обнаружено вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов.

Отдельно проверили и продукты, которые использовали на кухне. Мясо курицы и яйца соответствуют всем нормам безопасности — в частности, по показателям радиации, микробиологии и химического состава.

Напомним, гости отравились в ресторане в период с 14 по 15 июля. По данному факту полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

Ранее заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Андрей Орфин рассказал, с какими симптомами поступали пациенты и что могло стать причиной отравления.

Львов отравление Госпотребслужба рестораны проверки
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации