Отравление в ресторане во Львове — Госпродпотребслужба сообщила о нарушениях

Повар в ресторане. Фото: dpss.gov.ua

Во Львове продолжается комплексная проверка ресторана, в котором произошло массовое отравление. По состоянию на 22 июля в больницу госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и двое беременных.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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В ресторане обнаружили серьезные нарушения

Как стало известно, у 25 посетителей и одного работника ресторана лабораторно подтверждено наличие бактерии Salmonella enteriditis, вызывающей кишечную инфекцию. Еще четверо сотрудников заведения сейчас проходят дополнительное обследование.

Во время эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили серьезные нарушения, среди которых:

Нарушение правил мытья инвентаря - инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

Неправильное хранение кухонного инвентаря — отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

Нарушение в организации хранения продуктов — сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

Неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;

Отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Также в ходе проверки выяснилось, что медицинские книжки имели только 7 из 23 работников ресторана. Остальным 16 лицам, которые не предоставили документов, рекомендовано временно отстраниться от работы и обратиться к семейному врачу для обследования и, при необходимости, лечения.

Продолжаются лабораторные исследования образцов пищи, смывов с кухонного оборудования и проб воды. По результатам вирусологического анализа в воде не обнаружено вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов.

Отдельно проверили и продукты, которые использовали на кухне. Мясо курицы и яйца соответствуют всем нормам безопасности — в частности, по показателям радиации, микробиологии и химического состава.

Напомним, гости отравились в ресторане в период с 14 по 15 июля. По данному факту полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

Ранее заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Андрей Орфин рассказал, с какими симптомами поступали пациенты и что могло стать причиной отравления.