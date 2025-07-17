Медики назвали ймовірну причину масового отруєння у Львові

Люди в лікарні. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Львові в закладі харчування масово отруїлися відвідувачі, багато з них перебувають у лікарні. Причиною гострої кишкової інфекції могла стати сальмонелла.

Про це розповів заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Орфін у коментарі для Новини.LIVE.

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"Пацієнти поступали групами, по чотири-п'ять осіб у всі відділення нашої лікарні. В стані середньої тяжкості було кілька пацієнтів з важким перебігом гострої кишкової інфекції", — зазначив Орфін.

За його словами, симптомами є: гарячка, загальне нездужання, блювання, діарея, а також біль в животі. Медик зазначив, що всі пацієнти харчувалися в одному з закладів громадського харчування, вживали різноманітну їжу, але всі сходяться на десерті, який їв практично кожен пацієнт.

"Ну і напевно, симптоми схожі на сальмонельоз. Ми прогнозуємо, що теоретично може бути таке, що кілька пацієнтів сьогодні ще поступлять", — додав лікар.

Орфін пояснив, що якщо вертатися до епіданамнезу, то потрібно знати загальну кількість продукту, який був реалізований тим споживачам.

Нагадаємо, український ресторатор Міша Кацурін повідомив про масове отруєння в його закладі "Китайський привіт" та зазначив, що компенсує лікування постраждалим.

Також поліція Львова відкрила провадження через масове отруєння у ресторані.