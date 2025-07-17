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Главная Львов Отравление во львовском ресторане — что могло стать причиной

Отравление во львовском ресторане — что могло стать причиной

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:46
Медики назвали вероятную причину массового отравления во Львове
Люди в больнице. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Во Львове в заведении питания массово отравились посетители, многие из них находятся в больнице. Причиной острой кишечной инфекции могла стать сальмонелла.

Об этом рассказал заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Андрей Орфин в комментарии для Новини.LIVE.

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"Пациенты поступали группами, по четыре-пять человек во все отделения нашей больницы. В состоянии средней тяжести было несколько пациентов с тяжелым течением острой кишечной инфекции", — отметил Орфин.

По его словам, симптомами являются: лихорадка, общее недомогание, рвота, диарея, а также боль в животе. Медик отметил, что все пациенты питались в одном из заведений общественного питания, употребляли разнообразную пищу, но все сходятся на десерте, который ел практически каждый пациент.

"Ну и наверное, симптомы похожи на сальмонеллез. Мы прогнозируем, что теоретически может быть такое, что несколько пациентов сегодня еще поступят", — добавил врач.

Орфин пояснил, что если возвращаться к эпиданамнезу, то нужно знать общее количество продукта, который был реализован тем потребителям.

Напомним, украинский ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении в его заведении "Китайский привет" и отметил, что компенсирует лечение пострадавшим.

Также полиция Львова открыла производство из-за массового отравления в ресторане.

больницы дебаты Львов отравление рестораны
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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