На Львовщине 14 детей отравились в гостинично-развлекательном комплексе

В поселке Славское на Львовщине в гостинично-развлекательном комплексе отравились 14 детей. По предварительному диагнозу, у них острая кишечная инфекция. Детей госпитализировали в инфекционное отделение.

Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением Стрыйской городской объединенной больницы Андрей Бабьяк в комментарии "Суспільному" в понедельник, 18 августа.

Отравление детей на Львовщине

Бабьяк отметил, что в ночь на 18 августа 12 детей попали в больницу, еще двоих — доставили утром. Они из Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Все пациенты являются девочками.

Мама одной из госпитализированных рассказала, что дети приехали в Славское 15 августа. Они поселились в отеле "Карпаты", а 17 августа переехали в "Карпатский уют". Первые симптомы отравления появились в обед. Администрация заведения вызвала медиков. Известно, что дети завтракали омлетом, пили воду из кулеров и бутилированную.

Сейчас девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. У них наблюдаются:

тошнота;

рвота;

боль в животе;

диарея;

температура.

"По состоянию на сейчас выехала группа оперативного реагирования Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и Госпродпотребслужбы для того, чтобы выяснить обстоятельства", — сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко.

Реакция полиции Львовской области

Правоохранители расследуют обстоятельства пищевого отравления детей.

"Предварительно установлено, что в медучреждения доставлены 12 пациентов — жителей Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно в возрасте от 8 до 15 лет, которые отдыхали в одном из гостинично-развлекательных комплексов на территории Стрыйского района. Врачи диагностировали у них пищевое отравление — диагнозы уточняются", — говорится в сообщении.

Дети начали поступать в больницу 17 августа. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, во Львовской области произошло отравление в детском лагере Friendly Camp. Всего пострадали 47 человек, в том числе 45 детей.

Впоследствии лагерь полностью прекратил работу. Там отметили, что пытались придерживаться всех санитарных норм.