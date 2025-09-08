Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине обнаружили ботулизм — детали

На Львовщине обнаружили ботулизм — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:03
Ботулизм на Львовщине — заболела 75-летняя женщина
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: medicalturkey.co.uk

Во Львовской области зафиксировали случай ботулизма у 75-летней жительницы Самборского района. Это уже седьмой случай за год.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ботулизм на Львовщине

Медики рассказали, что случай ботулизма зафиксировали 3 сентября у 75-летней женщины. Она обратилась за помощью с жалобами на головокружение, двоение в глазах, сухость во рту и затрудненное глотание. В тот же день ее госпитализировали во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "Ботулизм".

"Состояние пациентки тяжелое. С лечебной целью введена противоботулиническая сыворотка. В стационаре проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований и оказывается медицинская помощь в соответствии с протоколами", — говорится в сообщении.

В центре отметили, что накануне женщина употребляла вяленую рыбу, которую приобрела в торговой сети. В этом году это седьмой случай ботулизма во Львовской области.

Украинцам напомнили, что ботулизм — это острая токсикоинфекция, которая представляет угрозу жизни. Чаще всего болезнь возникает после употребления вяленой, копченой или консервированной продукции домашнего или сомнительного происхождения.

Чтобы не заболеть ботулизмом нужно:

  • не покупать рыбу, мясные изделия и консервы на стихийных рынках без соответствующих документов;
  • избегать продуктов с нарушением сроков или условий хранения;
  • не употреблять консервы с признаками бомбажа (вздутие крышки).

Врачи отмечают, что при первых симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь своевременное введение противоботулинической сыворотки спасает жизнь.

Напомним, 17 августа в Стрыйском районе Львовской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 17 человек. Заболевание вызвала сальмонелла, которая была в курином филе.

здоровье болезнь Львовская область врачи ботулизм
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации