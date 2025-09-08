Ботулизм на Львовщине — заболела 75-летняя женщина

Женщина в больнице. Иллюстративное фото: medicalturkey.co.uk

Во Львовской области зафиксировали случай ботулизма у 75-летней жительницы Самборского района. Это уже седьмой случай за год.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней 8 сентября.

Ботулизм на Львовщине

Медики рассказали, что случай ботулизма зафиксировали 3 сентября у 75-летней женщины. Она обратилась за помощью с жалобами на головокружение, двоение в глазах, сухость во рту и затрудненное глотание. В тот же день ее госпитализировали во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "Ботулизм".

"Состояние пациентки тяжелое. С лечебной целью введена противоботулиническая сыворотка. В стационаре проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований и оказывается медицинская помощь в соответствии с протоколами", — говорится в сообщении.

В центре отметили, что накануне женщина употребляла вяленую рыбу, которую приобрела в торговой сети. В этом году это седьмой случай ботулизма во Львовской области.

Украинцам напомнили, что ботулизм — это острая токсикоинфекция, которая представляет угрозу жизни. Чаще всего болезнь возникает после употребления вяленой, копченой или консервированной продукции домашнего или сомнительного происхождения.

Чтобы не заболеть ботулизмом нужно:

не покупать рыбу, мясные изделия и консервы на стихийных рынках без соответствующих документов;

избегать продуктов с нарушением сроков или условий хранения;

не употреблять консервы с признаками бомбажа (вздутие крышки).

Врачи отмечают, что при первых симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь своевременное введение противоботулинической сыворотки спасает жизнь.

Напомним, 17 августа в Стрыйском районе Львовской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 17 человек. Заболевание вызвала сальмонелла, которая была в курином филе.