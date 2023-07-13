На Львівщині виявили укриття на тисячу людей у жалюгідному стані: прокуратура відкрила справу

Укриття на підприємстві. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині, у Золочівському районі прокуратура через суд зобов’язала підприємство привести у належний стан укриття для 700 працівників. Мова йде про сховище загальною площею близько 400 кв. м, яке призначено для працівників цього підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"Прокурори встановили, що одне із підприємств Золочівського району є балансоутримувачем протирадіаційної споруди цивільного захисту. Відповідно до технічних характеристик воно здатне розмістити понад 700 осіб. Але підприємство протягом тривалого часу, нехтуючи безпекою працівників не забезпечило приведення даного приміщення у стан готовності. Відповідно, унеможливило використовувати його за призначенням", — йдеться у повідомленні.

Суд підтримав обґрунтованість вимог прокурора та задовольнив позов повністю. Суд визнав протиправною бездіяльність балансоутримувача укриття та зобов’язано вжити заходів щодо приведення його в належний технічний стан.

Укриття на підприємстві Львівщини. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми ранвіше писали, що Золочівський районний суд Львівщини визнав протиправною бездіяльність балансоутримувача підприємства та зобов’язав привести укриття цивільного захисту до належного технічного стану. Укриття на підприємстві розраховане на 250 людей.

Також, ми писали, що мешканці Львова масово скаржилися на зачинені укриття під час повітряної тривоги. Людям довелося чекати під дверима.