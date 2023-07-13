Мешканці Львова скаржаться на зачинені укриття під час атаки росіян
Сьогодні вночі, 13 липня, мешканці Львова масово скаржилися на зачинені укриття під час повітряної тривоги. Людям довелося чекати під дверима.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Львівич".
Закриті укриття у Львові
Люди зазначили, що було зачинено також укриття за адресою Стрийська, 42, неподалік від місця обстрілу під час останньої атаки на місто.
"Стрийська, 42, неподалік від минулого "прильоту". Підвали в будинках як не відчинялися, так і досі не відчиняються. Ключ, що дали "під відповідальність", не підходить, замок зрізати нема кому, люди просто сидять в підʼїзді першого поверху", — пише один з мешканців міста.
Укриття було закрите й на проспекті Червоної Калини, 72-А.
"Пішли до охоронця, сказав, що ще на Львів нічого не летить, щоб бігти в укриття, та не має права відкривати укриття вночі. Чекали семеро людей", — зазначив автор повідомлення.
Людям все ж вдалося вмовити охоронця відкрити укриття.
Вночі під час ворожої атаки на Україну під укриттям на вул. Величковського, 50 чекали 16 людей, у тому числі шестеро дітей.
"Подзвонили за номером, написаним на дверях, по ключі, нам спершу не відповідали, а потім сказали, що не збираються вночі нічого відкривати, і що це все наші проблеми. Чекали 16 людей, шестеро з них — діти. Укриття таки не відкрили", — пише один з мешканців міста.
Близько 01:20 люди повідомили про закриті укриття за такими адресами:
- проспект Червоної калини, 72А;
- Дніпровська, 13;
- Чигиринська, 29;
- Крупʼярська, 12;
- Городоцька, 11;
- Городоцька, 4;
- Володимира Великого, 75;
- Нечуя-Левицького, 13;
- Городоцька, 229;
- Шевченка, 31Б.
Після відбою повітряної тривоги у Telegram-каналі доповнили список зачинених укриттів у місті.
"Отож зібрав перелік зачинених укриттів. Це доповнення до попереднього. Володимира Великого, 37; Личаківська, 84; Крупʼярська, 12; Наливайка, 9; Городоцька, 165; Валова, 19; Природна, 5А; Кропивницького, 3; Огієнка, 6; Технічна, 10; Федьковича, 38; Грінченка, 10; Зелена, 46; Кульпарківська, 135; Ярославленка, 22 та 24; Франка, 93; Городоцька, 45; Скрипника 2; Садова, 9; Золота, 18; Листопадна, 1; Антоновича, 22; Шота Руставелі 8 та 10; Залізнична, 14; Вашингтона, 15; Грабʼянки, 13; Словʼянська, 4. Як бачимо, їх чимало, на жаль...", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.
Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.