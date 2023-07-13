Мешканці Львова скаржаться на зачинені укриття під час атаки росіян

Вказівник до укриття. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 13 липня, мешканці Львова масово скаржилися на зачинені укриття під час повітряної тривоги. Людям довелося чекати під дверима.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Львівич".

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Люди зазначили, що було зачинено також укриття за адресою Стрийська, 42, неподалік від місця обстрілу під час останньої атаки на місто.

"Стрийська, 42, неподалік від минулого "прильоту". Підвали в будинках як не відчинялися, так і досі не відчиняються. Ключ, що дали "під відповідальність", не підходить, замок зрізати нема кому, люди просто сидять в підʼїзді першого поверху", — пише один з мешканців міста.

Допис у Telegram-каналі. Фото: скриншот

Укриття було закрите й на проспекті Червоної Калини, 72-А.

"Пішли до охоронця, сказав, що ще на Львів нічого не летить, щоб бігти в укриття, та не має права відкривати укриття вночі. Чекали семеро людей", — зазначив автор повідомлення.

Людям все ж вдалося вмовити охоронця відкрити укриття.

Допис у Telegram-каналі. Фото: скриншот

Вночі під час ворожої атаки на Україну під укриттям на вул. Величковського, 50 чекали 16 людей, у тому числі шестеро дітей.

"Подзвонили за номером, написаним на дверях, по ключі, нам спершу не відповідали, а потім сказали, що не збираються вночі нічого відкривати, і що це все наші проблеми. Чекали 16 людей, шестеро з них — діти. Укриття таки не відкрили", — пише один з мешканців міста.

Допис у Telegram-каналі. Фото: скриншот

Близько 01:20 люди повідомили про закриті укриття за такими адресами:

проспект Червоної калини, 72А;

Дніпровська, 13;

Чигиринська, 29;

Крупʼярська, 12;

Городоцька, 11;

Городоцька, 4;

Володимира Великого, 75;

Нечуя-Левицького, 13;

Городоцька, 229;

Шевченка, 31Б.

Зачинені укриття у Львові. Фото: "Львівич"

Зачинені укриття у Львові. Фото: "Львівич"

Зачинені укриття у Львові. Фото: "Львівич"

Зачинені укриття у Львові. Фото: "Львівич"

Після відбою повітряної тривоги у Telegram-каналі доповнили список зачинених укриттів у місті.

"Отож зібрав перелік зачинених укриттів. Це доповнення до попереднього. Володимира Великого, 37; Личаківська, 84; Крупʼярська, 12; Наливайка, 9; Городоцька, 165; Валова, 19; Природна, 5А; Кропивницького, 3; Огієнка, 6; Технічна, 10; Федьковича, 38; Грінченка, 10; Зелена, 46; Кульпарківська, 135; Ярославленка, 22 та 24; Франка, 93; Городоцька, 45; Скрипника 2; Садова, 9; Золота, 18; Листопадна, 1; Антоновича, 22; Шота Руставелі 8 та 10; Залізнична, 14; Вашингтона, 15; Грабʼянки, 13; Словʼянська, 4. Як бачимо, їх чимало, на жаль...", — йдеться у дописі.

Допис у Telegram-каналі. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.