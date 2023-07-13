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Жители Львова жалуются на закрытые укрытия во время атаки россиян

13 июля 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жители Львова жалуются на закрытые укрытия во время атаки россиян
Указатель к укрытию. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 13 июля, жители Львова массово жаловались на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Людям пришлось ждать под дверью.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Львівич".

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Закрытые укрытия во Львове

Люди отметили, что было закрыто также укрытие по адресу Стрыйская, 42, недалеко от места обстрела во время последней атаки на город.

"Стрыйская, 42, неподалеку от прошлого "прилета". Подвалы в домах как не открывались, так до сих пор не открываются. Ключ, который дали "под ответственность", не подходит, замок срезать некому, люди просто сидят в подъезде первого этажа", — пишет один из жителей города.

Закрытые укрытия во Львове.
Пост в Telegram-канале. Фото: скриншот

Укрытие было закрыто и на проспекте Червоной Калины, 72-А.

"Пошли к охраннику, сказал, что еще на Львов ничего не летит, чтобы бежать в укрытие, и не имеет права открывать укрытие ночью. Ждали семеро человек", — отметил автор сообщения.

Людям все же удалось уговорить охранника открыть укрытие.

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Пост в Telegram-канале. Фото: скриншот

Ночью во время вражеской атаки на Украину под укрытием по ул. Величковского, 50 ждали 16 человек, в том числе шесть детей.

"Позвонили по номеру, написанному на дверях, по ключу, нам сначала не отвечали, а потом сказали, что не собираются ночью ничего открывать, и что это все наши проблемы. Ждали 16 человек, шестеро из них — дети. Укрытие таки не открыли", — пишет один из жителей города.

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Пост в Telegram-канале. Фото: скриншот

Около 01:20 люди сообщили о закрытых укрытиях по следующим адресам:

  • проспект Красной калины, 72А;
  • Днепровская, 13;
  • Чигиринская, 29;
  • Крупьярская, 12;
  • Городоцкая, 11;
  • Городоцкая, 4;
  • Владимира Великого, 75;
  • Нечуя-Левицкого, 13;
  • Городоцкая, 229;
  • Шевченко, 31Б.
Закрытые укрытия во Львове.
Закрытые укрытия во Львове. Фото: "Львівич"
Закрытые укрытия во Львове.
Закрытые укрытия во Львове. Фото: "Львівич"
Закрытые укрытия во Львове.
Закрытые укрытия во Львове. Фото: "Львівич"
Закрытые укрытия во Львове.
Закрытые укрытия во Львове. Фото: "Львівич"

После отбоя воздушной тревоги в Telegram-канале дополнили список закрытых укрытий в городе.

" Итак, собрал перечень закрытых укрытий. Это дополнение к предыдущему. Владимира Великого, 37; Лычаковская, 84; Крупярская, 12; Наливайко, 9; Городоцкая, 165; Валовая, 19; Природная, 5А; Кропивницкого, 3; Огиенко, 6; Техническая, 10; Федьковича, 38; Гринченко, 10; Зеленая, 46; Кульпарковская, 135; Ярославленко, 22 и 24; Франко, 93; Городоцкая, 45; Скрипника 2; Садовая, 9; Золотая, 18; Ноябрьская, 1; Антоновича, 22; Шота Руставели 8 и 10; Железнодорожная, 14; Вашингтона, 15; Грабянки, 13; Славянская, 4. Как видим, их немало, к сожалению...", — говорится в сообщении.

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Пост в Telegram-канале. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

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