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Садовий назвав нічну атаку на Львів найбільшою з початку війни

6 липня 2023 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Садовий назвав нічну атаку на Львів найбільшою з початку війни
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: "Гал-Інфо"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни атаку на цивільну інфраструктуру. Загиблих уже троє, але кількість жертв, імовірно, продовжить зростати.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий заявив у відеозверненні на своєму Telegram-каналі.

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Загиблі і руйнування

Андрій Садовий, коментуючи російський удар по Львову, підтвердив наявність трьох загиблих у житловій багатоповерхівці, куди влучила ракета.

Але, підкреслив міський голова Львова, кількість жертв, скоріш за все, ще буде зростати.

Понад 50 помешкань були зруйновані внаслідок нічного удару російською ракетою.

Наймасштабніша атака

Андрій Садовий заявив, що ця атака на Львів була однією із наймасштабніших за увесь час повномасштабної війни.

Якщо говорити про удари винятково по цивільній інфраструктурі Львова, то атака у ніч проти 6 липня є найбільшою від початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару “Калібрами” по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинуло троє людей.

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