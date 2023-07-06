Садовый назвал ночную атаку на Львов самой большой с начала войны

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: "Гал-Інфо"

Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны атаку на гражданскую инфраструктуру. Погибших уже трое, но количество жертв, вероятно, продолжит расти.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил в видеообращении на своем Telegram-канале.

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Погибшие и разрушения

Андрей Садовый, комментируя российский удар по Львову, подтвердил наличие трех погибших в жилой многоэтажке, куда попала ракета.

Но, подчеркнул мэр Львова, количество жертв, скорее всего, еще будет расти.

Более 50 помещений были разрушены в результате ночного удара российской ракетой.

Самая масштабная атака

Андрей Садовый заявил, что эта атака на Львов была одной из самых масштабных за все время полномасштабной войны.

Если говорить об ударах исключительно по гражданской инфраструктуре Львова, то атака в ночь на 6 июля является самой большой с начала вторжения 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли три человека.