Єрмак показав перші кадри після ракетної атаки РФ по Львову

Наслідки ракетного удару у Львові. Фото: Радіо Свобода

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

Його він опублікував у своїх соцмережах.

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"Одразу після удару російської ракети по цивільним у Львові... Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих", — написав Єрмак.

Що відомо про ракетний удар станом на зараз

На місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.