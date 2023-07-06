Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Єрмак показав перші кадри після ракетної атаки РФ по Львову arrow

Єрмак показав перші кадри після ракетної атаки РФ по Львову

6 липня 2023 10:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єрмак показав перші кадри після ракетної атаки РФ по Львову
Наслідки ракетного удару у Львові. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

Його він опублікував у своїх соцмережах.

Читайте також:

Скільки людей постраждало

"Одразу після удару російської ракети по цивільним у Львові... Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих", — написав Єрмак.

Що відомо про ракетний удар станом на зараз

На місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз